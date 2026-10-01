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"Огромен шамар за треньорския занаят в България": Мъри Стоилов с коментар за новия треньор на ЦСКА

01 октомври 2026, 9:32 часа 1093 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
"Огромен шамар за треньорския занаят в България": Мъри Стоилов с коментар за новия треньор на ЦСКА

Преди дни ръководството на ЦСКА официално обяви името на новия си треньор. През последните седмици шефовете в Борисовата градина търсеха заместник на Христо Янев, който си подаде оставката в началото на септември месец. Оттогава се водят преговори с различни специалисти от чужбина и страната. В крайна сметка "армейците" се разбраха с германеца Маркус Гиздол, който има над 200 мача в Бундеслигата и престой в Турция във визитката си.

Станимир Стоилов коментира идването на Гиздол в ЦСКА

Идването на Гиздол изненада мнозина и се превърна във водеща тема сред футболната общност. Последният, който даде мнението си по въпроса, бе българският треньор Станимир Стоилов, който в момент води турския Гьозтепе. Мъри заяви, че няма впечатления от работата на своя колега, но подчерта, че назначението му не е добър знак. Той отчете факта, че в момента водещите клубове в лицето на ЦСКА, Левски и Лудогорец, имат чуждестранни специалист начело, което е "шамар" за българските треньори.

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Станимир Стоилов

Стоилов даде интервю пред "Блиц", в което сподели, че това е минус за българския футбол. Родният специалист заяви: "Случващото се е огромен шамар за нашия занаят у нас. Младите ни треньори понякога лесно си намират работа на родна територия, но после не успяват да се развият. Това е минус като цяло за нашия футбол. Знаете, че треньорският занаят в България има златни страници в историята ни. Те са написани най-вече от Аспарух Никодимов, Димитър Пенев, Стойчо Младенов, Христо Бонев, Георги Василев, Васил Методиев, Иван Вуцов, Димитър Димитров-Херо, Георги Дерменджиев. Българският ни клубен футбол е постигал големи успехи благодарение на тях. Младите трябва да продължат тяхното дело.

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Ако трябва да съм откровен, нямам преки впечатления от работата на немския специалист. Ще му пожелая успех и ще ви кажа, че това не е добър знак. Не е добър знак за настоящите български треньори. Имам предвид факта, че и трите български гранда - Левски, ЦСКА и Лудогорец, в момента имат чуждестранни наставници. Знаете, че разградчани си върнаха Игор Йовичевич. Това са клубовете не само с най-големи успехи, но и с най-голям бюджет."

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ЦСКА Станимир Стоилов Маркус Гиздол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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