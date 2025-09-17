Жозе Моуриньо е на крачка от свой бивш клуб

Разговорите между ръководството на португалския гранд Бенфика и Жозе Моуриньо напредват все по-бързо. Толкова бързо, че можем да видим Специалния на треньорския пост още тази седмица. Според информация на италианския журналист Фабрицио Романо, Жозе Моуриньо може да застане начело на Бенфика в следващите дни и дори часове. Самият Моуриньо е подходил много отворено към преговорите, тъй като иска да се завърне на треньорската скамейка възможно най-скоро.

Жозе Моуриньо активно си търси нов клуб

Португалецът беше уволнен от турския Фенербахче само преди няколко седмици и оттогава активно си търси нов клуб. Бенфика, от своя страна, останаха без треньор, след като изненадващо загубиха домакинството си срещу Карабах в Шампионска лига. След поражението на „Луж“, вече бившият треньор на „лисабонските орли“ – Бруно Лаже, хвърли оставка. Интересно е, че именно Бенфика беше отборът, който отстрани Фенербахче на Моуриньо. „Орлите“ победиха с общ резултат 1-0 в плейофния мач за влизане в основната фаза на Шампионска лига.

Това ще бъде втори престой за Моуриньо в Бенфика

Евентуалното идване в Бенфика ще е второ за Жозе Моуриньо, след като беше начело на „орлите“ в края на 2000 година. Тогава и той подаде оставка. Грандът от Лисабон започна сезона добре с три поредни победи. Но равенство със Санта Клара в последния кръг от португалското първенство и шокиращата загуба от Карабах бяха достатъчни да свалят Бруно Лаже. Следващият мач за Бенфика е гостуване на АВС.

