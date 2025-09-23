Войната в Украйна:

Жозе Моуриньо кани носител на "Златната топка" в новия си отбор, за да атакува Шампионска лига

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо е заинтересован да привлече нападателя на Ал-Итихад Карим Бензема, съобщава сайта за спортни новини Goal, позовавайки се на журналиста Екрем Конур.

37-годишният французин, който е носител на "Златната топка", ще трябва да намали заплатата си, ако иска да премине в португалския клуб.

Бензема е с Ал-Итихад от лятото на 2023 г. През този сезон той е отбелязал три гола в два мача за отбора във всички състезания.

Интересното е, че Моуриньо отново ще може да играе в Шампионска лига с отбора на Бенфика. Футболната кариера на Специалния нашумя, след като той успя да спечели Турнира на богатите с отбора на Порто.

Стефан Йорданов
