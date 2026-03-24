Журналист се изложи, не познава европейските знамена: прогнози „В мишената“ (ВИДЕО)

24 март 2026, 7:55 часа 507 прочитания 1 коментар

Дойде и първата от много седмици насам, в която няма да имаме удоволствието да наблюдаваме любимите си клубни отбори. Вместо това ще се занимаем с футбол на национално ниво. Време е за баражите, които ще определят последните участници на Мондиал 2026. Спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Кристин Попова се събраха в последния епизод на „Точно попадение“. Както всяка седмица, в края на предаването дойде времето за прогнози. Сегментът „В мишената“ донесе страхотен куриоз, като разкри (не)знанията по география на водещият Стефан.

Стефан Йорданов се самопровъзгласи за крал

Още в началото на сегмента „В мишената“ Йорданов започна със своеволията. Самият той съобщи, че от миналия епизод цели двама негови колеги – Янко Станчев и Николай Илиев, са събрали повече точки от него, но въпреки това си сложи традиционната корона и се самопровъзгласи за “крал“. Първият сблъсък, който трябваше да бъде прогнозиран се появи на екрана. И Бойко го обяви правилно: „Италия срещу Северна Ирландия“. Два европейски флага, елементарни знания по география.

В мишената

Стефан обърка Северна Ирландия с Грузия

Но тук дойде излагацията. Стефан Йорданов, иначе водещ на „Точно попадение“, започна да разсъждава на глас. След като Бойко беше обявил кой е съперникът на Италия, Стефан заговори за Грузия, явно объркал знамето на страната от Източна Европа с това на Северна Ирландия. И не само обърка националните флагове – той припомни за доброто представяне на Грузия на Европейското първенство през 2024 г. И все пак, прогнозите бяха произнесени. Бойко предрече победа на Италия с 2:0. Кристин се присъедини към него, но даде един гол на Северна Ирландия – 2:1. Стефан също прогнозира победа за „адзурите“ с 1:0.

Останалите мачове от сегмента „В мишената“ бяха Турция срещу Румъния, Украйна срещу Швеция и Дания срещу Република Северна Македония. Кой още флаг не успя да познае от първия път Стефан и какви резултати прогнозираха спортните журналисти за баражите за Мондиал 2026, можете да видите в последния епизод на „Точно попадение“ в YouTube:

Николай Илиев
Дания отбор Италия отбор Швеция отбор Украйна отбор Северна Ирландия отбор Румъния отбор Световно първенство по футбол 2026 Северна Македония отбор Турция отбор
