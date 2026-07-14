Гореща морска вълна: Завряха ли Средиземно и Адриатическо море?

Световните океани се затоплят отново тази година, като Средиземно море счупи юнския си рекорд от 24,3°C, надминавайки предишните върхове, регистрирани през 2023 и 2025 г. Морските горещи вълни са засегнали 98% от басейна през първите шест месеца на тази година. Същата тенденция се наблюдава и в Адриатическо море. Температури, които някога се очакваха само през август, тази година бяха регистрирани още през юни, пише хърватската медия "Индекс".

Океанографът Мирко Орлич казва пред "Индекс", че преди около петдесет години най-високите температури в Адриатическо море обикновено са били през август и са били около 25°C. След това летните максимуми постепенно са се увеличавали и днес обикновено достигат около 27°C. Но тази година такива температури, а дори и по-високи, са регистрирани още през юни.

„Бих казал, че това наистина е индикация за това какво ще се случва в бъдеще - може би не всяка година, но все по-често“, казва Орлич. ОЩЕ: Хърватският рай гори: Голям пожар избухна в перлата на Адриатическо море (ВИДЕО)

Защо Адриатическо море се затопли толкова рано?

Хърватският океанограф обяснява, че ранното затопляне на Адриатическо море тази година е резултат от комбинация от два фактора: дълготрайни горещи вълни и дългосрочно затопляне на Средиземно море и Адриатическо море. „Струва ми се, че са и двата фактора“, казва Орлич. По време на стабилни антициклонални ситуации вятърът е слаб и именно това е от решаващо значение за охлаждането на морето.

При нормални обстоятелства морето се охлажда чрез изпарение, което предава топлина на атмосферата, и чрез смесване, което понижава топлината в по-дълбоките слоеве на морето.

„Изпаряването и смесването са силно зависими от вятъра, а вятърът обикновено е слаб по време на горещи вълни и свързаните с тях антициклонални ситуации“, обяснява Орлич. Средиземно море и Адриатическо море се затоплят два пъти по-бързо Това се утежнява от дългосрочна тенденция. ОЩЕ: Топлинен купол захлупва Европа до дни, чакат ни 45 градуса: Meteo Balkans с важно предупреждение

Средиземно море и Адриатическо море се затоплят по-бързо от световните океани

Това означава, че днешните топлинни вълни в морето не започват от същото начално ниво, както преди няколко десетилетия, а от вече повишена температура. Следователно, те достигат изключително високи стойности по-лесно.

„В Средиземно море и Адриатическо море се наблюдава тенденция на затопляне, която е два пъти по-голяма от тенденцията в световните океани, и такива повишени температури се добавят към процесите, свързани с топлинните вълни. Това води до появата на изключително високи температури“, казва Орлич.

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Какво е морска гореща вълна?

Морската топлинна вълна не се определя от една-единствена универсална температура. А именно, няма прост праг, като например 28°C или 30°C, след който може да се каже навсякъде, че е започнала морска топлинна вълна. „Счита се, че в морето е настъпила гореща вълна, ако наблюдаваната температура е в рамките на 10% от най-високите температури на определено място и в определена част от годината“, казва Орлич. Това означава, че една и съща температура няма едно и също значение през юни и август, нито в северната и южната част на Адриатическо море.

Какво означава по-топло море за живите същества?

Последиците от затоплянето на морето за организмите в Адриатическо и Средиземно море могат да бъдат интерпретирани най-точно от морски биолози, казва Орлич. Но той посочва, че вече е ясно, че температурните промени са оставили своя отпечатък върху екосистемите. „От досегашните наблюдения на масовата смърт на организми и появата на тропически видове риби в Средиземно море и Адриатическо море може да се заключи, че наблюдаваните досега температурни промени вече са повлияли значително на екосистемата на тези басейни“, казва Орлич. ОЩЕ: Жегите увеличават половия орган: Учени с грандиозна новина за мъжете