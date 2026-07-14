Кацането на Луната може да заличи милиарди години история на Слънчевата система

Изследването на Луната може да има неочаквани последици за науката. Изследователите предупреждават, че изгорелите газове от космически кораби могат да унищожат следи, които биха могли да помогнат за разкриването на мистерията за произхода на живота на Земята.

Отработените газове от космически кораби могат да се разпространяват по лунната повърхност с неочаквано високи скорости. Това представлява риск от замърсяване на древни лунни слоеве, които потенциално съдържат ключови улики за произхода на живота на нашата планета. По този начин лунните мисии биха могли завинаги да заличат уликите за произхода на живота на Земята. За това пише Science Daily.

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Защо кацането на Луната може да навреди на науката, вместо да я развие

Докато научната общност се подготвя за нова ера в изследването на спътника на Земята, нови изследвания показват, че всяко кацане може да остави след себе си много повече от просто отпечатъци от астронавти.

Експерти са открили, че метанът, отделен по време на изгарянето на горивото на космически кораби, се разпространява по повърхността на Луната почти мигновено. Това представлява риск от замърсяване на региони, където химични съединения от ранната Слънчева система са се запазили в продължение на милиарди години.

Според изчисленията на учените, дори след кацане близо до Южния полюс на Луната, молекулите метан биха могли да „скочат“ до Северния полюс за по-малко от два лунни дни. Тъй като нови държави, частни компании и неправителствени организации активно се присъединяват към лунната програма, разбирането на последствията е от съществено значение.

„Опитваме се да защитим науката и инвестициите си в космоса“, казва Силвио Синибалди, служител по планетарна защита на ЕКА и старши автор на изследването.

Той добавя, че Луната предлага уникална възможност за изучаване на най-ранните етапи от историята на Слънчевата система, но съществува парадокс, че човешката дейност на Луната би могла да попречи на това.

Какво може да се изследва на Луната?

Близо до лунните полюси има кратери, които никога не получават слънчева светлина. Тези ултрастудени зони съдържат лед, който би могъл да е запазил материали, отложени от комети и астероиди преди милиарди години.

Учените предполагат, че тези отлагания може да съдържат пребиотични органични молекули – химични елементи, които по-късно са формирали първите градивни елементи на живота, по-специално ДНК.

Ако изследователите успеят да изучат тези молекули в първоначалното им състояние, това ще ни позволи да разберем механизма, чрез който се е появил животът на Земята.

„Знаем, че органичните молекули съществуват в Слънчевата система, например в астероидите. Но как са започнали да изпълняват специфични функции, например в биологичната материя, е празнина, която трябва да запълним“, добавя ученият.

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На Земята постоянните геоложки и атмосферни процеси на практика са унищожили всички древни доказателства. Междувременно, някои региони на Луната са останали непроменени в продължение на милиарди години, което ги прави идеални архиви. Засенчените студени капани са най-ценни за учените.

Рискове от разпространението на метан на Луната

За да оценят мащаба на проблема, Синибалди и водещият автор Франсиско Пайва разработиха подробна симулация, използвайки предстоящата мисия „Аргонавт“ на ЕКА като пример. Учените моделираха разпространението на метан – основният органичен продукт от изгарянето на горивото на „Аргонавт“, след кацането му близо до Южния полюс.

Моделирането показа, че метанът достига Северния полюс за по-малко от два лунни дни. В рамките на седем лунни дни повече от половината от освободения метан се утаява в студени полярни капани: 42% се натрупва на Южния полюс и 12% на Северния полюс.

Тази скорост се обяснява с почти пълната липса на атмосфера на Луната. Без съпротивление на въздуха, молекулите на метана се движат по балистични траектории под въздействието на гравитацията, извършвайки скокове.

Учените казват, че това означава, че няма напълно безопасни места за кацане на Луната – замърсяване ще има навсякъде.

Учените предлагат в бъдеще да се извършват кацания в по-студени райони на Луната, за да се забави замърсяването и „изтриването на данни“ за миналото на Земята. Те подчертават, че създадените симулации трябва да бъдат потвърдени с реални измервания по време на бъдещи лунни мисии.

Кога ще се осъществи следващата мисия на астронавти до Луната?

Припомняме, че амбициозната програма на НАСА „Артемида“ за връщане на астронавти на Луната отново беше отложена. Мисията „Артемида III“ беше отложена поне за края на 2027 г., което измества целия график за изстрелвания за бъдещи мисии.

Първоначално е било планирано кацането да се извърши от SpaceX, използвайки системата за кацане Starship, като по-късно за мисиите е бил използван модулът Blue Moon на Blue Origin.

Това далеч не е първото забавяне на проекта: датата на кацане многократно е била отлагана от 2024 г. за 2025 г., 2026 г. и след това за 2027 г. Оценките на Службата за отчетност на правителството преди това сочеха вероятно отлагане на мисията за 2028 г., но последните забавяния на Artemis III хвърлят съмнение върху осъществимостта дори на този срок.

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