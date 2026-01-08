Лайфстайл:

Кога и къде да гледаме дербито Атлетико - Реал за Суперкупата на Испания

08 януари 2026, 11:55 часа 404 прочитания 0 коментара
Кога и къде да гледаме дербито Атлетико - Реал за Суперкупата на Испания

Испанските грандове Атлетико Мадрид и Реал Мадрид излизат тази вечер един срещу друг в среща от 1/2-финалите за Суперкупата на Испания. Победителят от двубоя ще си осигури място на големия финал, където ще се изправи срещу Барселона. Каталунците спечелиха полуфиналния си сблъсък срещу Атлетик Билбао с категоричното 5:0 в сряда вечер, и се надяват, че отново ще стигнат до трофея, който спечелиха и през 2025-та.

Атлетико Мадрид - Реал Мадрид: Начален час и ТВ

Реал Мадрид стабилизира изявите си в последните седмици, като постигна три поредни шампионатни победи, намирайки се на второ място в класирането в Ла Лига с 45 точки - на четири точки зад Барса. Атлетико обаче също играе солиден футбол, макар и да е четвърти в Ла Лига с 38 точки. А Диего Симеоне е доказвал през годините, че може да бъде сериозна заплаха в подобни двубои.

Атлетико - Реал

В колко часа започва полуфиналът за Суперкупата

Срещата между Реал и Атлетико ще се състои в Джеда, Саудитска Арабия. Шаби Алонсо има възможност да изведе Реал до първи трофей, но за целта първо трябва да преодолее "дюшекчиите". Мачът между Реал и Атлетико е насрочен за 21:00 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи Атлетико - Реал

Мачът между двата мадридски гранда ще се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще дава двубоя, е bTV Action. Очаквайте репортаж от мача и в спортната секция на Actualno.com!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Атлетико Мадрид Реал Мадрид Суперкупа на Испания
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес