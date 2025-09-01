Денят, в който Любо Пенев получи забрана да напуска България, но води ЦСКА в Лондон

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Една от най-големите легенди на ЦСКА в съвременната история на клуба – Любослав Пенев, празнува вчера своя рожден ден. На 30 август 2025-та Ел Голеадор, както всички наричат славния нападател, навърши 59-годишна възраст. Събитието бе отбелязано от „армейците“, които използваха социалните мрежи, за да честитят празника на бившия нападател. По този начин те засвидетелстваха своето уважение към Пенев, който на два пъти игра в тима, а също така води отбора общо четири пъти.

Именно с Любослав Пенев е свързана една от най-любопитните случки в историята на ЦСКА в последните години. Между август и декември 2008-ма той бе помощник треньор в националния отбор на България. В началото на март 2009 година обаче Ел Голеадор, който тогава не можеше да се похвали с голям опит край тъчлинията, застана начело на „армейците“. Той бе назначен за треньор само дни, след като Димитър Борисов и Иво Иванов официално придобиха клуба от Прамод Митал.

Паметните мачове с Динамо Москва

По онова време ситуацията в ЦСКА бе турбулентна – няколко месеца по-рано „червените“ бяха извадени от Шампионска лига заради дългове и имаше огромна неяснота относно тяхното бъдеще. Все пак Борисов и Иванов успяха донякъде да стабилизират клуба. Двамата нови собственици решиха да гласуват доверие на Любо Пенев, който се радваше на огромна подкрепа от страна на феновете.

Под ръководството на Любослав Пенев ЦСКА завърши на второ място в „А“ група – на точка от Левски. „Армейците“ обаче си осигуриха участие във втория по сила турнир в Европа – Купата на УЕФА. „Червените“ стартираха надпреварата от третия квалификационен кръг, където доста трудно отстраниха ирландския Дери Сити. Последваха два паметни мача в плейофите с руския гранд Динамо Москва. Първата среща в София завърши при резултат 0:0, а в реванша българският тим победи с 2:1 след попадения на Спас Делев и Иван Иванов.

Любослав Пенев получи забрана да напуска България

Така ЦСКА влезе в груповата фаза на Купата на УЕФА. Съперниците на „червените“ бяха Рома, Базел и Фулъм. Първият мач на „армейците“ бе в София срещу лондонския клуб. Двубоят завърши при резултат 1:1. Това бе прието с ентусиазъм от феновете на българския гранд, които обаче набързо бяха „приземени“. В следващите си три срещи „червените“ отстъпиха последователно пред Рома и Базел (б.а. - на два пъти).

На 3 декември 2009 година ЦСКА гостува на Фулъм. Часове преди мача обаче „червените“ получиха много неприятна вест – треньорът на тима Любослав Пенев, не може да напусне България.

Шефовете на ЦСКА платиха 50 бона, за да може Любо да замине

Медиите у нас набързо разнищиха случая като се потвърди, че Пенев не може да излиза извън границите на страната. Причината е, че Бургаският административен съд му е наложил мярката, тъй като бившият нападател не е погасявал кредита си в размер на 2,3 милиона лева. След това стана ясно, че въпросният кредит е бил обезпечен с недвижим имот, но и това не вдигна забраната.

Така се стигна до ситуацията ЦСКА да замине за гостуването на Фулъм без своя треньор. Междувременно бившият футболист и ръководството на „армейците“ направиха и невъзможното забраната да бъде вдигната. Все пак това се случи, но след като бяха депозирани 50 000 лева гаранция. Според информации на медиите те са били осигурени от фирмите на Димитър Борисов и Иво Иванов.

Пенев се появи на полувремето на мача с Фулъм

В крайна сметка Любослав Пенев замина за Лондон. Той обаче тръгна доста по-късно от предвиденото. Докато Любо летеше, ЦСКА вече бе излязъл на терена срещу Фулъм. Всички на „Крейвън Котидж“, а и по трибуните, се чудеха къде е треньорът на „армейците“. Така стартира и срещата – край тъчлинията бе помощникът на Пенев – Радослав Здравков. На полувремето ЦСКА губеше с 0:1 след гол на Золтан Гера в 15-ата минута.

Тогава се случи нещо, което завинаги ще остане в историята на ЦСКА, българския футбол, а защо не и на английския. Любо Пенев се появи на стадиона точно преди началото на второто полувреме. Той току-що бе кацнал в Лондон и веднага се бе отпрашил към „Крейвън Котидж“. Появяването му предизвика изумление сред феновете на домакините, които станаха свидетели как човек в анцуг на ЦСКА преминава през целия терен, за да застане край тъчлинията. Ултрасите на „армейците“ пък изригнаха в бурни аплодисменти.

Появата на Пенев обаче не помогна на ЦСКА и родният тим изгуби мача с 0:1. „Червените“ също така завършиха на последно място в своята група с едва една точка в актива си. На 13 януари 2010 година Любослав Пенев бе освободен от поста си и така приключи първият му престой в родния клуб. Все пак неговата поява на полувремето на стадион „Крейвън Котидж“ ще остане в българския футболен фолклор като един от куриозите, които винаги ще бъдат помнени от феновете.

Автор: Бойко Димитров

