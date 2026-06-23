Кристиано Роналдо, време е да отговориш! Меси гази, Мбапе лети, Холанд бележи... а ти?

Кристиано Ронадло, време е да отговориш на предизвикателството! След слабото си представяне на старта на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, и още по-силните изяви на неговите съперници, за португалския нападател сега е точният момент да докаже на света, че все още е един от най-добрите. Португалия допусна грешна стъпка в първия си мач на Мондиал 2026, завършвайки наравно 1:1 срещу ДР Конго. По време на срещата Роналдо бе сянка на великия футболист, който светът познава, и по-скоро повече попречи на "мореплавателите", отколкото да им помогне.

Роналдо трябва да последва примера на Меси, Мбапе и Холанд

Междувременно съперниците на Роналдо на индивидуално ниво озариха сцената в САЩ още с първото си стъпване. Първо Килиан Мбапе откри кампанията на Франция с две фантастични попадения срещу Сенегал, за да поведе в голмайсторската класация. Малко след това Ерлинг Холанд също се разписа на два пъти при успеха на Норвегия с 4:1 над Ирак. Няколко часа по-късно на сцената излезе Лионел Меси, за да изведе истински мастърклас на двамата си по-млади последователи. Аржентинецът блесна с хеттрик още на старта срещу Алжир. Последната дума в този четиристранен сблъсък бе на Кристиано Роналдо, но той така и не успя да отговори.

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Вторият кръг от груповата фаза произведе нов епизод от звездното състезание на голмайсторите. Този път първо Меси предизвика своите съперници с два гола във вратата на Австрия. Аржентинецът можеше да отбележи и втори пореден хеттрик, но пропусна да се разпише от дузпа. След това Килиан Мбапе последва примера му и на свой ред реализира на два пъти при класическата победа на "петлите" над Ирак. След това и Холанд "изпълни заданието" с двата си гола срещу Сенегал. Сега е ред на Кристиано Роналдо, а Узбекистан му предоставя идеалната възможност за това.

Меси вече е голмайстор №1 в историята на световните първенства с 18 попадения. Килиан Мбапе е по петите му с 16 гола и три участия по-малко на най-престижния форум. За Ерлинг Холанд също тепърва предстоят изяви на най-голямата футболна сцена. Ясно е, че Кристиано Роналдо няма шанс да запише името си в тази класация, но той има възможност поне да не остане в сянката им на Мондиал 2026. И този шанс е сега и не бива да го изпуска! Португалецът е легенда, която е постигнала достатъчно във футбола и не е нужно да се доказва, но евентуалният провал на това първенство би го преследвал завинаги.

Автор: Дария Александрова

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