Критикуван в Юнайтед разплака Роналдо! Германската машина обърна Италия

Нападателят на Манчестър Юнайтед Расмус Хьойлунд, който е критикуван от мнозина анализатори заради малкия брой вкарани голове с екипа на "червените дяволи", блесна за своята страна Дания. Таранът се появи от скамейката и реализира единственото попадение при успеха с 1:0 над Португалия в първия четвъртфинал в Лига А на турнира на УЕФА Лига на нациите. Междувременно Германия обърна и подчини Италия с 2:1.

На стадион "Паркен" в Копенхаген датчаните създадоха много голови положения, в това число пропуснаха и дузпа. Вратарят на португалците Диого Коща спаси удара на капитана Кристиян Ериксен от бялата точка през първото полувреме. Стражът не се ограничи само с това, а отрази изстрели на Ериксен, както и предотврати автогол на Диого Далот.

Hojlund did the Sui after scoring against Portugal 😭😭 pic.twitter.com/PmOxZ7z1FQ