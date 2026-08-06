8 с обвинения заради цеха за фентанил във “Факултето“

Осем души са привлечени като обвиняеми за организиране и участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на около 6 кг фентанил на обща стойност 157 682 400 евро. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. Делото се наблюдава от Окръжна прокуратура - Русе, тъй като те са разкрили престъплението. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанска академия, кв. “Факултета", район “Красна поляна" на гр. София. След анализ на събраните доказателства наблюдаващият прокурор е привлякъл като обвиняеми 8 души на възраст между 36 и 53 години. Двама са с обвинение за образуване и ръководене на организирана престъпна група. Още: ГДБОП разби една от най-големите лаборатории за фентанил у нас: Изнасяни са по 10 килограма на ден

Всички са задържани за 72 часа

Снимка МВР

С негови постановления всички обвиняеми са задържани за срок до 72 часа - за довеждането им пред съда. След приключване на разпитите делото ще бъде внесено в съда с искане за вземане на мерки за неотклонение за всяко от лицата. Извършени са повече от 20 претърсвания и изземвания на вещи от жилища, складове и автомобили, огледи на местопрестъпления, изготвени са фотоалбуми, разпитани са множество свидетели. В резултат на добрата координация между Окръжна прокуратура-Русе и ГДБОП са иззети голям брой веществени доказателства, свързани с производството на различни видове наркотични вещества. Назначени са и множество експертизи. Окръжна прокуратура- Русе ще предостави повече подробности по случая на съвместен брифинг с МВР на 07.08.2026 г., който ще се проведе в гр. Русе. Още: Скандал: Чия собственост е имотът с нелегалната лаборатория за фентанил