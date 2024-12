Лацио продължава да лети в Лига Европа, а Тотнъм пропада с пети пореден мач без победа (РЕЗУЛТАТИ)

Лацио постигна ценен успех с 3:1 над Аякс в двубой от шестия кръг на основната фаза на Лига Европа. Лум Чауна откри резултата в 13-ата минута. В началото на второто полувреме обаче Бертранд Траоре възстанови паритета. Радостта на "божиите синове" трая само 5 минути, защото Деле-Баширу върна аванса на "римските орли". В заключителния четвърт час Педро уби интригата.

След тази си победа възпитаниците на Марко Барони се върнаха на върха във временното подреждане във втория по сила европейски клубен турнир. Лацио вече събра 16 точки в своя актив. Аякс остана 11-и с 10 пункта и все още има шанс за директно влизане към елиминациите на турнира.

Lazio are the surprise of the season so far:



✅ First place in Europe League

✅ Unbeaten in Europe

✅ 3 points off first place in Serie A

✅ Beautiful attacking football pic.twitter.com/MIUjX6urxw