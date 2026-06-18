Лакомията на Роналдо спря Португалия: Вече пречи и краде голове от своите

“Най-големият потърпевш от играта на Роналдо е Бруно Фернандеш“. Това свое мнение сподели Николай Илиев в последния епизод на предаването “Точно попадение“, посветено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Той обвини Кристиано Роналдо, че е откраднал едно от положенията, което се откри пред съотборника му Бруно Фернандеш. Илиев разкритикува и Португалия за несериозния подход към мача срещу ДР Конго, завършил при равенство 1:1.

“На Роналдо топката му дойде назад и въпреки това я би“

“Португалците наистина като го вкараха този гол пета-шеста минута си помислиха “Край, това е мачът. Спечелихме го“. Аз очаквах малко повече да натиснат. Като влезе ранен гол срещу някоя държава, която се окопава и се защитава срещу теб, обикновено отива на разгром. Португалците имаха положения, в интерес на истината. За мен най-големият потърпевш от играта на Роналдо си е Бруно Фернандеш. Наби ми се в главата едно положение, което му открадна. Консейсао центрира отдясно, на Роналдо топката му дойде назад и въпреки това я би. Естествено, пропусна. Зад него Бруно седеше и не можеше да повярва, че не е стигнала до него топката“, започна Николай.

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🚨Ronaldo gol atacağım diye Portekizi harcıyor !



🚨Bruno Fernandes müsait pozisyonda bencil Ronaldo araya girip rezil bir vuruşla topu dışarı atıyor.#portugal pic.twitter.com/8eJa2lid7s — GalaSpace (@GalaSpace1905) June 17, 2026

“Те имат играчи на високо ниво“

“На португалците им отмениха един гол, не можем да кажем, че са нямали положения. Просто можеха да създадат още повече. Конго мен също ме изненада, че стигнаха до някакъв резултат. Но след това си дадох сметка, че те имат играчи на високо ниво. Повече от половината им защита игра миналия сезон във Висшата лига. Сега изпаднаха Уест Хям и Бърнли обаче това си е Висша лига – най-доброто първенство. Йоан Уиса е нападател на Нюкасъл и колкото и да не игра този сезон, пак – Висша лига. Беше преди основен играч в Брентфорд.

За португалците аз очаквах да им е труден мача, но да бият минимално. Моята прогноза беше за 2:1 и щеше да излезе, ако Роналдо не се беше полакомил. Но чак да не вземат три точки не очаквах“, завърши Илиев. Повече по темата можете да видите в последния епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

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