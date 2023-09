Легенда на Реал поема закъсал тим от испанския елит?

Раул води втория отбор на Реал Мадрид в последните няколко години като получи редица оферти да поеме други тимове, но отказа всички предложения. Сега обаче бившият нападател е готов да потърси ново предизвикателство. Очаква се днес той и шефовете на Виляреал да проведат финални преговори, след което да стане ясно дали ще застане начело на „жълтата подводница“.

Villarreal and Raul will discuss today in order to make final decision over managerial job. Real Madrid, open to letting him go in case Raul wants to accept 🟡🇪🇸



Discussions will follow waiting for Villarreal to decide on Quique Setién replacement. pic.twitter.com/nQvFc2iItI