Лео Меси през сълзи: Това беше най-хубавото нещо, което ми се е случвало в живота!

Лионел Меси официално сложи край на блестящата си международна кариера, след като отбеляза гол в последния си мач за Аржентина, завършил с успех с 3:0 над Бенин. След края на двубоя легендарният капитан произнесе емоционална реч на стадион "Монументал", като благодари на феновете и сподели спомени от 21-годишния си път. Международната му кариера приключи като най-добрият голмайстор и играч с най-много мачове за "гаучосите" за всички времена.

Меси се сбогува с Аржентина

След последния съдийски сигнал Меси, със сълзи на очи, взе микрофона, за да се обърне към препълнения стадион и да сподели мислите си за своя път: "Много ми е трудно да кажа нещо днес, емоциите са толкова силни. Първото нещо, за което си мисля, е баща ми. Всичко, което мога да направя, е да изразя благодарността си. Дори в най-тежките моменти никога не спрях да се боря, никога не спрях да се боря, никога не спрях да давам всичко от себе си."

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Световният шампион размисли върху това какво е означавало за него да представлява страната си през целия си живот: "Да играеш за националния отбор на Аржентина е най-хубавото нещо, което може да ти се случи. Това беше най-хубавото нещо, което ми се е случвало в живота." Меси подчерта специалната връзка, която се е създала с феновете в цяла Аржентина, особено след триумфа на Мондиал 2022 в Катар: "Тук преживях един от най-хубавите моменти в кариерата си, когато се върнахме да играем след спечелването на световното. Имах късмета да обиколя страната, а вие винаги изпълвахте стадионите. Нямайте никакво съмнение, че всички съотборници, които бяха до мен, винаги даваха всичко от себе си за тази фланелка."

Меси със специален призив към феновете

Той засегна и физическите изисквания на последния си цикъл за Световното първенство, като защити усилията на отбора си в Северна Америка това лято. Той почерта, че 1/2-финалът с Англия е бил много изтощителен за "гаучосите" и вероятно е струвал краен триумф. Докато се готви да поеме поддържаща роля, Меси призова феновете да подкрепят националния отбор през предстоящия преходен период: "Казвам сбогом на националния отбор. Ще ми липсвате всички, но сега е мой ред да бъда от другата страна. Винаги обединени. Предстоят трудни времена, както винаги, когато има голяма промяна, но всички трябва да бъдем обединени, защото ще има хора, които ще говорят лошо за националния отбор, и ние трябва да го защитим."

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