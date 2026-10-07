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Емоционален Лионел Меси се сбогува с Аржентина в типичния си стил, защитник на ЦСКА му помогна за последния гол

07 октомври 2026, 9:26 часа 631 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Емоционален Лионел Меси се сбогува с Аржентина в типичния си стил, защитник на ЦСКА му помогна за последния гол

Легендарният Лионел Меси изигра последния си мач за националния отбор на Аржентина в типичния си стил. 39-годишният футболист вкара гол и направи две асистенции при победа на "гаучосите" с 3:0 срещу Бенин. Носителят на осем награди "Златна топка" приключи международната си кариера пред 85 хиляди по трибуните на "Монументал". Меси обяви решението си малко след края на Световното първенство в Северна Америка това лято, където Аржентина не успя да защити световната си титла.

Лионел Меси изигра последния си мач с националната фланелка на Аржентина

На терена двата отбора изиграха нулево първо полувреме, но след почивката Меси асистира на Николас Отаменди за първото попадение. Двамата играят заедно в националния отбор от 17 години и бяха на четири световни първенства. За Отаменди това също беше последният мач с националната фланелка. Меси асистира на Нико Пас за 2:0 след час игра и сам оформи крайния резултат в 71-вата минута от дузпа. До наказателния удар се стигна, след като защитникът на ЦСКА Тамиму Уору фаулира в наказателното поле десния бек на "албиселесте" Агустин Гиай.

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Лионел Меси

За Лео Меси това бе 126-и и последен гол за Аржентина, а привържениците му се отблагодариха с продължителни скандирания "Меси, Меси", както бе и през по-голямата част от двубоя. След последния съдийски сигнал редица бивши и настоящи играчи отправиха специално послание към гения от Росарио, а от стадиона излъчиха неговия лик в небето. Меси не сдържа сълзите си след края.

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Лионел Меси Аржентина отбор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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