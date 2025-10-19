Ливърпул - Манчестър Юнайтед по ТВ: Кога и къде да гледаме дербито на Англия?

Най-голеимите клубове в Англия се изправят един срещу друг в "Анфийлд". Ливърпул и Манчестър Юнайтед излизат в сблъсък от 8-ия кръг на Висшата лига. Дори за неутралните фенове на Висшата лига този мач винаги се очаква с нетърпение всеки сезон. Ливърпул бе по-добрият отбор по време на ерата на Юрген Клоп и никой от феновете на двата отбора вероятно няма да забрави мача на "Анфийлд" през март 2023 г., когато "червените" разгромиха свирепия си съперник със 7:0.

Ливърпул - Манчестър Юнайтед: Начален час и ТВ

Двата тима са се срещали за 243 път в елита, но този път залогът е различен. Юнайтед е далеч от славните си времена, а мърсисайдци не се намират в оптимална форма. Отборът на Арне Слот се намира в серия от три поредни поражения. Тимът загуби последния си шампионатен мач с 1:2 от Челси, а преди това паднаха от Галатасарай и Кристъл Палас. Междувременно Юнайтед успя да спечели последната си среща - с 3:1 над Съндърланд, но преди това се издъни срещу Брентфорд.

В колко часа започва мачът между Ливърпул и Юнайтед?

В 243 състезателни срещи Юнайтед има предимство пред Ливърпул - 91 победи, 82 поражения и 71 равенства, като периодът започва през 1894 г., когато клубът от Манчестър се е наричал Нютон Хийт. Сега двата тима излизат в 224-ия двубой помежду им в търсене на задължителна победа. Срещата е с начален час 18:30 българско време.

Коя телевизия ще предава двубоя между Ливърпул и Юнайтед?

Двубоят между Ливърпул и Манчестър Юнайтед ще бъде предаван пряко по телевизията. Каналът, който ще излъчва срещата е Диема спорт 2. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

