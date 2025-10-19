Войната в Украйна:

Ливърпул - Манчестър Юнайтед по ТВ: Кога и къде да гледаме дербито на Англия?

19 октомври 2025, 08:00 часа 495 прочитания 0 коментара
Ливърпул - Манчестър Юнайтед по ТВ: Кога и къде да гледаме дербито на Англия?

Най-голеимите клубове в Англия се изправят един срещу друг в "Анфийлд". Ливърпул и Манчестър Юнайтед излизат в сблъсък от 8-ия кръг на Висшата лига. Дори за неутралните фенове на Висшата лига този мач винаги се очаква с нетърпение всеки сезон. Ливърпул бе по-добрият отбор по време на ерата на Юрген Клоп и никой от феновете на двата отбора вероятно няма да забрави мача на "Анфийлд" през март 2023 г., когато "червените" разгромиха свирепия си съперник със 7:0.

Ливърпул - Манчестър Юнайтед: Начален час и ТВ

Двата тима са се срещали за 243 път в елита, но този път залогът е различен. Юнайтед е далеч от славните си времена, а мърсисайдци не се намират в оптимална форма. Отборът на Арне Слот се намира в серия от три поредни поражения. Тимът загуби последния си шампионатен мач с 1:2 от Челси, а преди това паднаха от Галатасарай и Кристъл Палас. Междувременно Юнайтед успя да спечели последната си среща - с 3:1 над Съндърланд, но преди това се издъни срещу Брентфорд.

Ливърпул - Манчестър Юнайтед

В колко часа започва мачът между Ливърпул и Юнайтед?

В 243 състезателни срещи Юнайтед има предимство пред Ливърпул - 91 победи, 82 поражения и 71 равенства, като периодът започва през 1894 г., когато клубът от Манчестър се е наричал Нютон Хийт. Сега двата тима излизат в 224-ия двубой помежду им в търсене на задължителна победа. Срещата е с начален час 18:30 българско време.

Коя телевизия ще предава двубоя между Ливърпул и Юнайтед?

Двубоят между Ливърпул и Манчестър Юнайтед ще бъде предаван пряко по телевизията. Каналът, който ще излъчва срещата е Диема спорт 2. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Холанд не спира да бележи за Ман Сити, Челси пак игра с 10, а Груев топли пейката при загуба на Лийдс

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Ливърпул Манчестър Юнайтед Висша лига
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес