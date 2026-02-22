Ливърпул готви нов трансферен удар през лятото - иска един от най-перспективните халфове в Европа

Докато Ливърпул търси последната част от пъзела в полузащитата си това лято, в медиите на Острова се завъртя интересно име. Мърсисайдци преустроиха халфовата си линия през 2023 г., но три години по-късно вероятно ще са необходими някои малки корекции. Въпреки слуховете за напускане, Райън Гравенберх, Алексис Макалистър и Доминик Собослай се надяват да подпишат нови договори, за да останат на "Анфийлд" за по-дълго. Картината изглежда по-мрачна за Къртис Джоунс, който вероятно ще напусне отбора след края на сезона.

Ливурпул следи обещаващ талант от Висшата лига

В резултат на това е налице явна нужда от четвърти човек в халфовата линия на Ливърпул. Някой, който може да се включва и изключва от състава, като същевременно поддържа стандартите на титулярния състав, когато бъде повикан. По тази причина "червените" следят изкъсо ситуацията с Лукас Бергвал, а шведският национал би бил идеалният избор. Само на 20 години, бившата звезда на Юргорденс все още не е играч от световна класа, но разполага с всички качества, за да стане такъв. Учейки се от утвърдените звезди на Ливърпул, Бергвал може да се развие с времето и да реализира потенциала си като отличен всестранен играч.

Когато Бергвал отхвърли предложенията на отбори като Барселона, за да се присъедини към Тотнъм през 2024 г., това беше счетено за голям успех за клуба. Въпреки това, имаше усещането, че ако младият играч се представи добре, той може да направи още една стъпка напред. Досега това не се е случило за Бергвал в Тотнъм. Контузиите прекъснаха напредъка му през тази година и той има разочароваща статистика от само 8 гола в 71 мача. Но е справедливо да се отбележи, че отборът от Северен Лондон е в криза през последните 18 месеца, откакто той е в клуба. Тъй като участието в европейските турнири вероятно няма да е възможно през 2026/27 г., продажбата на топ играч като Бергвал е почти неизбежна.

Тотнъм сложи цена на Бергвал

Според шведското издание Fotboll Direkt, "шпорите" са определили предварителна цена от 57 млн. паунда за полузащитника, въпреки че биха предпочели да не го продават. Макар тази цена да изглежда висока за играч, който ще бъде резерва, в крайна сметка тя може да се окаже изгодна сделка за Ливърпул. Той е всестранен полузащитник, който е блестящ в напредването с топката и разполага с инструментите да доминира и физически. Мнозина го сравняват със Собослай. Самият унгарец беше закупен за 60 млн. паунда и въпреки че беше считан за незаменим титуляр, ако Ливърпул успее да привлече играч с подобен калибър, преди той да се развие напълно, това би могло да се окаже гениален ход. Ползите от такъв ход може да не се отплатят веднага, но с развитието на Бергвал в отбора, което без съмнение ще се случи, той би се оказал истинска изгодна сделка.

