Ливърпул извади халф от състава, договаря се продажбата му

Бразилецът няма да пътува с отбора на Ливърпул до Германия, като вече е договорил личните си условия с отбора от Саудитска Арабия. Остава споразумението между двата клуба, като според Романо преговорите са в напреднала фаза.

BREAKING: Fabinho will NOT travel to Germany with Liverpool squad as talks with Al Ittihad are now advanced — with personal terms agreed. 🚨🔴🇸🇦



Jordan Henderson will travel with the squad as he already agreed terms with Al Ettifaq but clubs are not close to agremeent on fee. pic.twitter.com/7Sj7yy2NIC