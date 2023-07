Джордан Хендерсън прие космическата оферта от Саудитска Арабия

По неофициална информация, Хендерсън ще прибира близо четири пъти по-висока заплата в Ал Етифак - около 700 000 паунда на седмица. Фабрицио Романо пък допълва, че Хендерсън е провел среща с Юрген Клоп, който е одобрил напускането му.

33-годишният Хендерсън ще се присъедини към отбора на бившия си съотборник и легенда на Ливърпул Стивън Джерард, който от това лято е начело на Ал Етифак. Сега остава Ливърпул и Ал Етифак да се разберат за цената на играча, като "червените" настояват за 20 млн. паунда.

Междувременно стана ясно, че Ливърпул преговаря с една от звездите на Ювентус (подробности четете в линка).

🚨 BREAKING: Jordan Henderson has accepted Al Ettifaq proposal. There’s verbal agreement in principle. Contract agreed.



Deal now depends on Liverpool and Al Ettifaq discussing on the fee, no chance to let him leave for free 🇸🇦



Hendo spoke to Klopp today and there’s green light. pic.twitter.com/wJ2CyaHu60