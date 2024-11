Ливърпул набеляза още един кандидат за наследник на Мохамед Салах

Английският гранд Ливърпул набеляза още един кандидат за наследник на голямата си звезда Мохамед Салах. Британският таблоид The Sun съобщава, че мърсисайдци проявяват интерес към нападателя на Брентфорд Брайън Мбемо, като на "Анфийлд" смятат, че той може да заеме мястото на египетската си звезда, която вероятно играе последния си сезон в клуба.

Мохамед Салах се намира в последната година от своя контракт в Ливърпул, като на този етап се водят преговори за подновяване на договора, но има сериозни разминавания между двете страни. Салах вече намекна, че няма да остане на "Анфийлд" след края на сезона, което от своя страна засили трансферните слухове за нов нападател в Ливърпул.

🚨 Liverpool have earmarked Brentford's Bryan Mbeumo and Bournemouth's Antoine Semenyo as possible replacements for Mo Salah.



(Source: Sky Sports) pic.twitter.com/zqbzpKxvWz