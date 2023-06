Ливърпул повери фланелката с номер 7 на един от нападателите си

26-годишният колумбийски национал записа 17 мача във Висшата лига през миналата кампания, като вкара 4 гола и направи 2 асистенции. "Червените" останаха на пето място в крайното класиране и ще участват в Лига Европа през есента.

ОЩЕ: Клоп получи "зелена светлина": Ливърпул купува играч на Байерн

През последната кампания Диас беше с номер 23, а феновете на 19-кратните шампиони на Англия, които имат екипи с негово име, ще могат безплатно да променят тениските си със "седмица" в клубните магазини на отбора, съобщиха от Ливърпул.

Иначе преди Джеймс Милнър фланелката с номер 7 бе носена и от Луис Суарес. 36-годишният уругваец продължава да играе, но контузия в коляното може сложи преждевременно край на кариерата му.

.@LuisFDiaz19 will take the No.7 jersey ahead of the 2023-24 season.



Supporters who have already purchased the 23-24 home jersey printed with the name Luis Diaz and number 23 on will be personally reimbursed by the attacker with a like-for-like exchange.