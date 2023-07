Ливърпул продаде Хендерсън, сделката е с "благословията" на Клоп

Трансферът на Хендерсън в Ал Етифак е на стойност 12 милиона паунда. По-впечатляващото обаче е заплата, която ще взима Хендерсън в Саудитска Арабия - близо 700 000 паунда на седмица. Това е около три пъти повече от заплатата му на "Анфийлд".

Освен Хендерсън, Ливърпул ще се раздели и с Фабиньо, който пък ще премине в Ал Итихад. Мениджърът на тима Юрген Клоп даде ясно да се разбере, че всеки един изходящ трансфер на клуба става единствено след неговото одобрение - и в случая той се е съобразил с желанието на играчите.

"В крайна сметка всички тези решения се вземат от мен. И тъй като много уважавам играчите, обикновено това става с тяхно съгласие. В този случай беше така и всичко е наред", каза Юрген Клоп, който подсили състава си с двама полузащитници през това лято - Алексис Мак Алистър и Доминик Собослай.

33-годишният Хендерсън имаше още две оставащи години от договора си в Ливърпул. Той прекара 12 години в клуба, като изигра 491 мача за отбора. Като капитан той изведе Ливърпул до титлата във Висшата лига и трофея в Шампионска лига.

Междувременно стана ясно, че Ливърпул е отрязал 50 милиона евро от Саудитска Арабия за друг свой играч.

🚨 Liverpool and Ettifaq have now fully agreed on a transfer fee and add ons for the transfer fee of Jordan Henderson. The transfer will be announced as 'undisclosed'.



A medical will be arranged in the UK or Croatia once Jordan Henderson signs his official offer. Offer will be… pic.twitter.com/VhXlG4kUX9