Ливърпул заменя Милнър за един от най-добрите халфове в света

Ливърпул вече е започнал МакАлистър със своя проект, а освен това "червените" са отправили и финансово предложение към световния шампион с Аржентина. Сега се очаква и финалният отговор на полузащитника, който със сигурност ще напусне Брайтън след края на сезона.

🚨 Liverpool have presented their project and also financial proposal to Alexis Mac Allister. The club will insist in the next weeks; discussions advancing but agreement not done yet. #LFC



Feeling remains Alexis will 100% leave Brighton and it will be early, May or June. pic.twitter.com/Z7sJ0qValK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2023

МакАлистър - план Б за Ливърпул след провала с Белингам

Ръководството на Ливърпул ще настоява за реализирането на трансфера на МакАлистър, тъй като още от миналото лято е в търсене на качествен полузащитник. Мърсисайдци имаха желанието да привлекат Джуд Белингам от Борусия Дортмунд, но неговата цена бе непосилна за "червените", като изглежда все по-вероятно англичанинът да заиграе в Реал Мадрид.

🚨⚪️ Real Madrid are close to complete deal to sign Jude Bellingham, confirmed. Negotiations are progressing to the final stages.



Personal terms are almost agreed — Juni Calafat, crucial again.



New meeting has been scheduled to complete the agremeent with Borussia Dortmund. pic.twitter.com/EZO76bXiHk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2023

Ливърпул взима МакАлистър и дава Джеймс Милнър

След като не успя да вземе Белингам, Ливърпул се насочи към МакАлистър, който игра много силно на Световното първенство в Катар, а и се справя отлично и във Висшата лига. Преговорите между Ливърпул и МакАлистър се намират на финалната права, но все още споразумението не може да се счита за сигурно.

В същото време Брайтън се опитва да вземе друг халф на Ливърпул - Джеймс Милнър. 37-годишният англичанин е много близо до това да се присъедини към "чайките", които през лятото на 2020-а взеха друг халф на Ливърпул - Адам Лалана. Очаква се трансферът на Милнър също да подпомогне за реализирането на сделката за МакАлистър.