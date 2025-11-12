Ливърпъл намери заместник на Салах, Ман Юнайтед се прицели в рекорден трансфер

За никого не е тайна, че в последните мачове на Ливърпул голямата звезда Мохамед Салах не покрива стандартите, които сам зададе с представянията си за „червените“. Договорът му изтича през 2027 г. и на „Анфийлд“ сериозно мислят за негов заместник, като са набелязали друго крило от Висшата лига. В същото време Манчестър Юнайтед още търси играчи, с които да подсили халфовата си линия, и е готов да счупи рекорда си за най-скъп входящ трансфер.

Ливърпул се прицели в Янкуба Минте от Брайтън

Според Football Insider Ливърпул е намерил заметника на Мохамед Салах в лицето на Янкуба Минте от Брайтън. До момента 21-годишният гамбиец е записал 12 мача през сезона, в които е вкарал 1 гол и е дал 3 асистенции, а договорът му с „чайките“ е до лятото на 2029 г. Минте пристигна в Брайтън от Нюкасъл през лятото на 2024 г. срещу 35 милиона евро, при пазарна стойност от 16 милиона евро. В момента според сайта Transfermarkt пазарната стойност на крилото се е покачила на 35 милиона евро, което би трябвало да означава, че и реалната му цена е скочила повече от два пъти.

Манчестр Юнайтед ще трябва да се обърне към трансферния пазар, ако иска да продължи добрата си форма

Манчестър Юнайтед показва значително подобрени представяния през последните месеци, като дори обра наградите за месец октомври във Висшата лига. Но, ако „червените дяволи“ искат да продължат възходящата си форма, трябва да се обърнат към трансферния пазар. Ако следват примера на Брайън Мбемо и Матеус Куня, те ще трябва да привлекат халф, който също има опит във Висшата лига.

Елиът Андерсън ще струва 115 милиона на Манчестър Юнайтед

Спяган е един от най-обещаващите таланти в английския елит – Елиът Андерсън от Нотингам Форест. Във Форест той пристигна от Нюкасъл срещу 41.2 милиона евро. Манчестър Юнайтед ще трявба да си приготви около 115 милиона евро, ако иска да привлече 23-годишния халф в редиците си. Така ще счупи досегашния си рекорд за най- скъп входящ трансфер, който в момента се държи от Пол Погба. Французинърт пристигна на „Олд Трафорд“ от Ювентус през 2016 г. срещу 105 милиона евро.

