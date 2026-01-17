Магията на Вирц не стига! Изпусната дузпа и куп пропуски провалиха Ливърпул срещу 19-ия в Англия

Шампионът на Англия Ливърпул не успя да победи 19-ия в класирането Бърнли след равенство 1:1 на "Анфийлд" в среща от 22-рия кръг на Висшата лига. Мърсисайдци доминираха през почти целия мач, като Флориан Вирц даде аванс през първото полувреме, след като по-рано Доминик Собослай изпусна дузпа. През втората част обаче Бърнли имаше няколко силни минути в атака, в които успя да изравни резултата, а след това Ливърпул така и не успя да си върне преднината след серия от пропуски.

Бърнли си тръгна с точка от "Анфийлд"

След само три минути игра Милош Керкез нахлу опасно в наказателното поле на Бърнли и опита пас към Къртис Джоунс успоредно на голлинията, но бранител на гостите изчисти в корнер. "Червените" продължиха да са активни в предни позиции, като Доминик Собослай опита опасно центриране за Юго Екитике, който не успя да засече, но топката премина на сантиметри от гредата. След това пък Жереми Фримпонг стреля от въздуха в пеналтерията, но бранител на Бърнли блокира удара му.

Собослай изпусна дузпа, а Вирц вкара гол

В 32-ата минута Ливърпул получи дузпа. Доминик Собослай застана зад бялата точка, но уцели напречната греда. В 42-ата минута Ливърпул все пак поведе в резултата. Юго Екитике се пребори за топката и нахлу в наказателното поле, а след това бе спрян от защитата на Бърнли. Топката обаче отиде в Къртис Джоунс, който хитро я извади за Флориан Вирц, а той веднага нанесе мощен удар в горния ъгъл на вратата, за да вкара за 1:0.

Още: Пропаднал трансфер на Ливърпул в последния момент сега се осъществява от Ман Сити

"Червените" направиха куп пропуски и бяха наказани

В 56-ата минута Флориан Вирц се измъкна технично в наказателното поле и подаде към Коди Гакпо, който стреля и преодоля вратаря, но защитник на Бърнли изчисти пред голлинията. В 63-ата минута Бърнли стигна до страхотен шанс за изравняване на резултата. Милош Керкез загуби елементарно топката в близост до вратата си, а след това остро центриране едва не принуди Ибрахима Конате да си вкара автогол, като Алисон Бекер успя да спре удара на съотборника си.

Две минути по-късно натискът на Бърнли даде резултат. Флорентино изведе Маркъс Едуардс в коридар, а той отправи мощен удар по диагонала, който Алисон Бекер нямаше как да отрази - 1:1! В следващите минути Ливърпул отново се активизира, като създаден няколко опасни атаки. В 77-ата минута гол на Юго Екитике бе отменен заради засада. До края Ливърпул продължи да натиска сериозно, създавайки куп положения, но така и не успя да вкара победен гол.

В класирането Ливърпул остава на четвърто място с 36 точки - със само един пункт пред петия Манчестър Юнайтед, който победи Манчестър Сити. Това е и четвърто поредно равенство за мърсисайдци във Висшата лига. Бърнли остава на 19-то място с 14 точки. В следващия кръг Ливърпул гостува на Борнемут.

Още: Бивш нападател на Челси пред завръщане в отбор от топ 4 на Висшата лига