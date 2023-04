Манчестър Сити прегази Арсенал и даде сериозна заявка за титлата (ВИДЕО)

В ОСТАНАЛИТЕ МАЧОВЕ: Челси пак се издъни, Ливърпул обърна Уест Хем (ВИДЕО)

През първата част тимът на Гуардиола доминираше, а Де Бройне твореше. Още в 7-ата минута халфът откри резултата след прекрасно взаимодействие с Холанд. По-късно белгиецът намери с центриране от пряк свободен удар Джон Стоунс, който прати с глава топката в мрежата в самия край на полувремето.

Вторият вълшебен момент между Де Бройне и Холанд дойде в 54-тата минута, когато белгиецът отново завърши безупречно. Последва значителен спад в темпото преди Тросар да пробие и подаде към Холдинг, за да може бранителят да отбележи почетното попадение за "топчиите".

Kevin de Bruyne has scored 8 goals vs Arsenal in 11 games — his most scored against opponent. ✨🇧🇪 #MCFC



➕ Two assists tonight for Haaland. pic.twitter.com/JybrB3k05G