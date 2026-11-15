Спорт:

На Мицкоски лъжите са къси: Как македонският премиер изопачава решенията на Съда в Страсбург?

15 ноември 2026, 16:01 часа 579 прочитания 0 коментара
Деница Китанова
Деница Китанова Автор
Снимка: Getty Images
На Мицкоски лъжите са къси: Как македонският премиер изопачава решенията на Съда в Страсбург?

"Държава, която избягва изпълнението на множество присъди на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, има най-малко основание да коментира човешките права в Северна Македония. Нещо повече, не съществува никакво съдебно решение срещу държавата, което да посочва, че ние, като правителство, нарушаваме или по какъвто и да е начин увреждаме човешките права на нашите граждани". Това заяви в събота, 14 ноември 2026 г. македонският премиер Християн Мицкоски. Поводът за думите му е заявката на българския премиер Румен Радве, че възнамерява да разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа относно отношението към българите в Северна Македония, предаде македонската медия "Фокус".

Срещу България няма присъди в Страсбург

На първо място срещу България няма "присъди" от страна на Европейския съд по правата на човека, а решения. ЕСПЧ не издава присъди, тъй като не е наказателен съд и не съди държавите за престъпления.

Най-голямата лъжа на Мицкоски: Че срещу Скопие няма нищо в ЕСПЧ

В събота, както вече стана ясно -  Християн Мицкоски е заявявил, че няма нито едно съдебно решение срещу държавата му за нарушаване на човешките права.

Неведнъж обаче пред международната общност той е казвал, че срещу Северна Македония няма нито едно неизпълнено решение на Съда по правата на човека. 

С други думи има противоречие: веднъж Мицкоски казва, че няма, а втори път, че няма неизпълнено. Кое е вярното? Няма никакви или има, но са изпълнени?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Оказва се, че нито едното е вярното, нито другото. 

През 2024 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа наблюдава изпълнението на 40 решения на Европейския съд по правата на човека в Северна Македония, съобщи през 2025 г. БГНЕС. 

През 2025 г. съдокладчиците Iибел Арслан (Швейцария, SOC) и Джоузеф О'Райли (Ирландия, ЕНП/CD) от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа следиха отблизо събитията в Северна Македония и докладваха на комисията на нейните заседания през юни и октомври. По време на посещението си съдокладчиците призоваха всички политически партии да намерят компромис за прилагане на „френското предложение“ чрез включване на позоваване на българското етническо малцинство в Конституцията, което е условие за напредък в преговорния процес за присъединяване към Европейския съюз, става ясно от доклад за напредъка на процедурата за мониторинг на ПАСЕ (януари – декември 2025 г.).

Това към ноември 2026 г. не е направено, няма и стъпки в тази посока. 

Най-вероятно обаче Мицкоски се позовава на резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) да приключи постмониторинга на Република Северна Македония през януари тази година.

Въпреки приключването на мониторинга - Асамблеята ще продължи да следи развитието в страната по отношение на плуралистичната демокрация, върховенството на закона и правата на човека в рамките на своите периодични прегледи.

В същата резолюция обаче изрично се посочва, че Асамблеята отбелязва, че над 30 решения на Европейския съд по правата на човека, засягащи Северна Македония все още не са изпълнени и призовава властите да ги изпълнят, изцяло и своевременно.

Какво може би притеснява Мицкоски?

Припомняме, че в началото на септември заместник-председателят на парламенарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева е обърна към комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флахърти с призив за разследване на хуманитарния случай на Ива Михайлова - момичето, на което 10 месеца властите в Република Северна Македония не разрешаваха да се лекува в България. ОЩЕ: Призив за разследване: Сачева сезира Съвета на Европа за Ива Михайлова

Пак през септември президентът Илияна Йотова запозна генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе със случая на Ива Михайлова.

В началото на ноември народният представител и член на българската делегация вПарламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Стефан Арсов изпрати писмо до комисаря по правата на човека на Съвета на Европа д-р Майкъл О’Флаерти във връзка с оправдаването на Борче Ангелов и Илия Спасески по делото за нападението над Християн Пендиков в Охрид.

За капак - преди дни премиерът Румен Радев заяви, че ще има среща с генералния секретар на Съвета на Европа, за да обсъди с него задълбочаващите се проблеми на българите от Северна Македония.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Съвет на Европа ЕСПЧ ПАСЕ Права на човека Република Северна Македония Християн Мицкоски авторски
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес