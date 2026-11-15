Обявиха доскорошната №1 в тениса за враг на Украйна

Една от водещите фигури в женския тенис беше включена в базата данни на украинския сайт "Миротворец" - база данни с "врагове на Украйна", която съдържа снимки и подробна информация за включените в нея лица. Става въпрос за Арина Сабаленка. Беларуската звезда попадна в списъка заради държанието си по време на мача с украинката Елина Свитолина на Финалите на WTA в Индиън Уелс.

Неприятности за Арина Сабаленка след изблика ѝ в мача срещу Свитолина

28-годишната спортистка изпадна в ярост след поражението си от Свитолина и отправи нецензурни думи по адрес на съперничката си и на нейните фенове. Сайтът "Миротворец" я включи в черния списък заради "разпалване на междунационална и междурелигиозна омраза, както и публична подкрепа за провеждането на т.нар. специална военна операция." Малко след това Сабаленка се извини за поведението си. В профила си в социалните мрежи тя написа: "Думите ми не бяха насочени към Елина. Бях разстроена заради няколко зрители, които прекалено бурно се радваха на грешките ми. Трябваше да реагирам по друг начин и се извинявам на всички, които са се почувствали засегнати."

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Преди дни Сабаленка допусна загуба от Мира Андреева в първия мач от груповата фаза, а след това отстъпи и на Елина Свитолина. Украинката спечели с 2:1 (6-3, 3-6, 6-1). Освен след края на срещата, Сабаленка демонстрира характерната си неудовлетвореност и по време на срещата. Тя се караше със собствения си щаб и в един момент изля целия си гняв върху ракетата, с която играеше.

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