Мбапе и две "скрити оръжия" изведоха Реал до разгром в последния мач на испанска легенда (ВИДЕО)

Испанският колос Реал Мадрид постигна разгромна победа над Севиля с 4:2 като домакин в среща от 18-ия кръг на Ла Лига. Килиан Мбапе отбеляза 14-ия си гол като футболист на "кралете", а по един гол добавиха Федерико Валверде, Брахим Диас и Родриго. Срещата бе последна в кариерата на испанската легенда Хесус Навас, който получи шпалир на "Сантяго Бернабеу" от футболистите на двата отбора, получавайки аплодисментите и на феновете.

Мбапе откри резултата в 10-ата минута, за да покаже, че започва да навлиза във форма в новия си клуб. Едно от "скритите оръжия" в мача и генерално в последните двубои на Реал обаче бе Родриго, който след завръщането си от контузия допринася изключително много за положителните резултати на отбора. Той даде асистенция за гола на Мбапе, а малко по-късно добави и още един гол, като вече има три гола и две асистенции в последните си три мача.

Преди да падне попадението на Родриго, гол отбеляза и Федерико Валверде. Той е другото "скрито оръжие" на Реал, като се разписа в 20-ата минута с удар от дистанция. Това бе пети гол на Валверде извън наказателното поле от началото на сезона, като той е ненадминат по този показател в топ 5 първенствата на Европа. След като Родриго покачи на 3:0 в 34-ата минута, секунди по-късно Севиля намали пасива си с гол на Ромеро Бернал.

След почивката Реал Мадрид увеличи преднината си след гол на Брахим Диас, дошъл след асистенция на Килиан Мбапе. Малко по-късно в игра се появи и Хесус Навас, който преди началото на срещата получи специална фланелка от Реал за края на кариерата си. Той доигра мача, който бе под номер 887 в кариерата му. Навас има световна титла и две европейски титли с Испания, както и осем трофея със Севиля и два с Манчестър Сити.

Real Madrid is such a classy club, man. pic.twitter.com/KEaZHapYuC

В края на мача Севиля върна един гол чрез Доди Люкебакио, за да оформи крайното 2:4 в полза на Реал. В класирането "белите" изпревариха Барселона, който загуби от Атлетико Мадрид в събота. Реал заема второ място с 40 точки - на пункт зад лидера Атлетико, докато Барса е на трета позиция с 38 точки, като каталунците са с мач повече от двата си конкурента. Севиля пък заема 12-о място с 22 точки.

