Мбапе спаси Реал Мадрид от резил на "Бернабеу" и съхрани надеждата за титла

Реал Мадрид постигна труден успех над Леганес с 3:2 в двубой от 29-ия кръг от Ла Лига. На "Сантиаго Бернабеу" Килиан Мбапе откри резултата от дузпа в 32-рата минута, но Диего Гарсия изравни моментално, а Дани Раба осъществи пълен обрат до почивката. В началото на втората част Джуд Белингам възстанови паритета. В 76-ата минута Мбапе донесе победата на "белия балет" с попадение от пряк свободен удар. "Лос меренгес" се изравни по точки на върха с Барселона - 63. Каталунците обаче са с мач по-малко.

Домакините стигнаха до хубави положения в средата на първата част. Опасен шут на Модрич бе блокиран, а Димитрович се справи с изстрел на Браим Диас. В 25-ата минута Мбапе се размина на сантиметри от гол. Малко по-късно френският нападател реализира дузпа - паненка, отсъдена за нарушение срещу Арда Гюлер. След 180 секунди обаче Гарсия завърши добро нападение на гостите за 1:1.

Kylian Mbappé equals Cristiano Ronaldo's debut season goal tally at Real Madrid with 33 goals. It's only March 😮‍💨 pic.twitter.com/OJ0Lm9edV9

До почивката обратът бе факт. Леганес организира скорострелна контраатака. Раба получи пас от Родригес и матира Лунин. През второто полувреме вратарят на Леганес блестеше. Той отчая Белингам, Диас, преди английският халф да се озове на точното място и да възстанови паритета. Диего Гарсия изтърва златен шанс за гостите, излязъл сам срещу Лунин. В 54-тата минута Диас уцели греда.

Карло Анчелоти пусна в игра тежката артилерия в лицето на Вини Жуниор и Родриго, което даде резултат. Вторият бе фаулиран на границата на наказателното поле. С изпълнението на нарушението се нагърби Мбапе, който изведе "белия балет" напред - 3:2. До последния съдийски сигнал Мунир отправи удар с глава в аут.

⚪️1️⃣ Kylian Mbappé scores a brace for Real Madrid… and it’s also his first ever direct free kick goal in his pro career. pic.twitter.com/aWShWi4afy