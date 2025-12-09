Легенда на Ливърпул за Салах: „Това е позорно, интервютата му са нагласени“

Легендата на Ливърпул Джейми Карагър разкритикува остро звездата на „червените“ Мохамед Салах. Това се случи в предаването „Monday Night Football“ на „Sky Sports“. Бившият защитник беше едновременно разочарова и разгневен, и обвини египтянина в опити да причини „максимални щети“ на Ливърпул. Нарече действията му позорни и изказа мнение, че интервютата му са така нагласени от него и мениджъра му, че да удрят в най-подходящия момент – когато клубът е в слаб период.

Салах изчака точния момент, за да даде това интервю

В събота, 6 декември, Ливърпул направи равен 3:3 срещу 16-тия във Висшата лига Лийдс. След мача суперзвездата на „червените“ Мохамед Салах даде интервю, в което каза, че клубът го е „хвърлил“ под автобуса и заяви, че връзката му с мениджъра Арне Слот се е разпаднала. Феновете на мърсисайдци с нетърпение очакваха изказване по темата на своя любимец Джейми Карагър, който не ги разочарова.

Според Джейми Карагър интервюто на Салах е „оркестрирано от него и неговия агент“

Бившият защитник започна с това, че интервютата на Салах изглеждат нагласени: „Мисля, че това, което направи след мача, беше позорно. Някои хора го представиха като емоционален изблик, аз не мисля, че беше. Мисля, че всеки път, когато Мохамед Салах спира да говори в зоната за интервюта, а това се е случвало четири пъти за осем години в Ливърпул, е оркестрирано от него и неговия агент, за да нанесат максимални щети на клуба и да укрепят неговата позиция.

Джейми Карагър: „Той си играе с емоциите на феновете“

Той го направи преди 12 месеца и аз го разкритикувах за това в това предаване. Той си играе с емоциите на феновете на Ливърпул. Ливърпул водеше в лигата и той вкара победния гол срещу Саутхемптън. Беше време да излезе и да окаже натиск върху ръководството на Ливърпул. До края на сезона по трибуните имаше табели с надпис „Дайте парите на Мохамед“. Сега той е избрал този уикенд да го направи и чакаше лош резултат, гол в последния момент. Феновете на Ливърпул, мениджърът, целият клуб, всички се чувстват сякаш са на дъното сега, а той избра този път да се нахвърли върху мениджъра и може би да се опита да го уволни“.

Карагър: „Самият той се опита да хвърли клуба под автобуса“

Карагър добави, че вместо да се движи срещу клуба, Салах трябва да помогне в тази трудна ситуация: „Това е, което мисля по въпроса. Фразата, която ме разстрои, беше „хвърлиха ме под автобуса“. А самият той се опита да хвърли клуба под автобуса два пъти през последните 12 месеца. Той се обърна към собствениците, собствениците, които му плащат стотици хиляди паунда в продължение на шест години, и се оплака преди година, че не са му дали нов договор на 32 години. Клубът има пълното право да го направи. И с мениджъра сега, Салах трябва да направи всичко възможно, за да помогне на клуба да се измъкне от най-лошата си серия от резултати от 50-те години на миналия век, а той не го е направил“.

