Меси вкара фамозен пряк свободен удар и спечели 46-и трофей в кариерата си (ВИДЕО)

Считаният за най-велик футболист на всички времена - Лионел Меси, добави още един клубен трофей към колекцията си. Аржентинецът вкара фантастичен пряк свободен удар при победата над Кълъмбъс Крю с 3:2 като гост, за да осигури първото място на тима в редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър кръг преди края.

MESSIIIIIIIIII!!! Messi magic again to get his brace. 🪄 pic.twitter.com/tqT4Md1ydO

Интер Маями получи трофея Съпортърс Шийлд, който се връчва на отбора, завършил на първо място в редовния сезон. Интер Маями е в добра позиция да спечели и плейофите в МЛС. Иначе това бе 46-ти трофей в кариерата на аржентинеца - нещо, което не е постигано от друг футболист.

Освен това Меси вече има 1218 гола и асистенции в 1074 мача - повече от всеки друг играч. Той има и най-много индивидуални награди в кариерата си - общо 195. Аржентинецът помогна на Интер Маями да се изкачи от 27-мо място до първо място, и то в рамките на година.

Вече е ясно и в кой клуб Меси смята да сложи край на кариерата си - и това не е Интер Маями.

37yo Messi in the 100th minute when his team needs him most pic.twitter.com/jOHywdBVnT