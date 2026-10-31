Брайтън постави и Манчестър Сити на колене и откри шанс за Арсенал да превземе върха в Англия

Отборът на Брайтън поднесе изненадата на кръга във Висшата лига и срази лидера Манчестър Сити! "Чайките" постигнаха минимален успех с 1:0 при визитата си на "Етихад". Единственото попадение в срещата бе дело на Ясин Аяри. Така "гражданите" ще сдадат върха в класирането, ако Арсенал успее да спечели срещата си с Ливърпул. В момента двата тима имат еднакъв брой точки на върха.

Брайтън спъна Манчестър Сити

Срещата започна ударно за гостите, които излязоха напред в резултата след десет минути игра. Ясин Аяри разигра добре с Максим де Каупер и в крайна сметка прати топката в мрежата на Джанлуиджи Донарума. През първата част "гражданите" имаха претенции за дузпа, но съдията подмина ситуацията. Така Брайтън се оттегли на почивката с гол аванс. След почивката Манчестър Сити натисна сериозно. В 52-ата минута Илиман Ндиайе пропусна отлична възможност да изравни, след като топката срещна гредата след намеса на вратаря Барт Вербруген.

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Десет минути по-късно стражът на Брайтън отново блесна с впечатляващо спасяване срещу Матеуш Нунеш. В заключителни моменти от двубоя бранителите на Брайтън удържаха жестокия натиск на "гражданите" и се поздравиха с успеха. Така "чайките" излязоха на третата позиция в класирането с актив от 19 пункта - с аванс от три точки пред Челси, който малко по-рано победи Манчестър Юнайтед. Следва Ливърпул, който има 15 пункта преди сблъсъка си с шампиона Арсенал.

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