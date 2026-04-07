ФИФА погна Испания след мач с участието на Георги Кабаков

07 април 2026, 21:06 часа 251 прочитания 0 коментара

Световната футболна централа ФИФА е предприела дисциплинарни мерки срещу Испанската федерация след мач с участието на Георги Кабаков. Това съобщи авторитетният вестник „АS“. Както е известно, преди дни „Ла Фурия“ срещна Египет в контролна среща, ръководена от родния арбитър. Още в самото начало на мача от трибуните се чуха расистки скандирания, но въпреки това Кабаков реши да предупреди публиката да се държи по-възпитано малко преди края на първото полувреме.

Огромен скандал беляза мача между Испания и Египет

Според информациите от ФИФА са стартирали дисциплинарна процедура срещу Испанската футболна федерация. Световната централа ще разследва расистките скандирания, както и освиркването на химна на Египет. Въпросните инциденти са описани в доклада на Георги Кабаков, а това дава основания на ФИФА да вземе мерки и да даде случая на Дисциплинарната комисия. Грозните сцени вече бяха осъдени от Испанската федерация, както и местното правителство.

Какво предвиждат санкциите?

„Санкциите, пред които е изправена испанската федерация, варират от глоба до задължение за поставяне на антирасистки послания на следващите мачове. Не се очаква стадионът да бъде затворен за публика за предстоящите срещи“, се казва в материала на вестник „AS“.

Преди дни пък съдийски анализатор в Испания призова Георги Кабаков никога повече да не свири мачове на високо равнище, ако се докаже, че той има дори и минимална вина за случилото се и не е прекратил срещата.

ОЩЕ: В Испания настръхнаха срещу Георги Кабаков, анализатор призова „да не ръководи мачове нито секунда повече“

Бойко Димитров
