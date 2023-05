"Млъкни!": Де Бройне скастри Гуардиола и го прати на пейката (ВИДЕО)

При една от атаките на домакините Де Бройне напредна с топка в крака, но загуби притежанието. Това ядоса Гуардиола, който отправи критики към белгийския халф. Де Бройне обаче не му остана длъжен и му отвърна да мълчи и да се махне от тъчлинията.

"Млъкни!", извика Де Бройне по посока на треньорската скамейка на Манчестър Сити, цитиран от Goal. По-късно Де Бройне бе заменен, а при смяната той се прегърна с Гуардиола, давайки знак, че всичко в техните отношения е наред.

Манчестър Сити ще се изправи срещу Интер във финала на Шампионска лига. Срещата ще се проведе в Истанбул на 10 юни. "Небесносините" имат възможността да спечелят първи трофей от Шампионска лига в клубната си история.

It got heated between Kevin De Bruyne and Pep Guardiola during the match against Real Madrid 😳



(via @OLYAN15K) pic.twitter.com/FwSfX3YH9i