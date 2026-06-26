Климатична лудост в Европа: След 40°C жега, идва сняг

В момента Европа се задъхва от жеги над 40°C, но скоро горещата вълна ще отмине и континентът може да бъде застигнат от необичайно захлаждане през юли, съобщава Meteo Balkans.

Прогнозите сочат, че през следващите дни Западна и Централна Европа ще попаднат под влиянието на мощна гореща вълна. В много райони на Испания, Франция, Германия, Австрия, Чехия, Полша, Дания, Литва и Латвия температурите ще надхвърлят 35 - 40°C, а на места ще достигнат и по-високи стойности.

Идва рязко захлаждане

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Парадоксално обаче, според последните прогнози на Европейския модел (ECMWF) след 7–8 юли е възможна рязка промяна на времето. След период на екстремни жеги над части от Западна и Централна Европа може да нахлуе значително по-хладен въздух, което ще доведе до температури чувствително под климатичната норма за сезона.

Метеорологичните данни ясно сочат обаче, че се задава впечатляващ контраст – от силно положителни температурни аномалии в края на юни до отрицателни аномалии в началото на юли.

В някои райони дневните температури може да останат около 18 -22°C, което са стойности, по-характерни за края на септември, отколкото за разгара на лятото. По високите части на Норвегия, Скандинавските планини и дори в Алпите не е изключено да падне и сняг.

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Експертите все пак уточнявам, че това са дългосрочни прогнози и е възможно да претърпят промени, но моделите показват интересна тенденция – Европа отново може да премине от екстремни горещини към необичайно хладно време само за няколко дни.