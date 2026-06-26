Обявиха национален празник в чест на класирането за 1/16-финалите на Световното по футбол

Часове след празненствата на терена, по трибуните, пред телевизорите и по улиците, еуфорията в Еквадор продължава. В ранните часове на петъчния ден южноамериканците се изправиха срещу четирикратния шампион Германия в последния си мач от груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. "Ла Три" влезе в мача само с една точка в актива си, която спечели при равенството с Кюрасао. В другия си двубой Еквадор падна от Кот д'Ивоар.

Празник в Еквадор след победата над Германия

Срещата започна катастрофално за Еквадор, след като допусна попадение още във 2-а минута. Тимът обаче успя добре да се съвземе от ранния шок и изравни малко по-късно чрез Нилсон Ангуло. През останалото време "ла три" отчаяно търсеше победата, която щеше да осигури директно класиране, и в крайна сметка успя да я изкопчи в 77-а минута, когато Гонсало Плата се разписа за крайното 2:1. По този начин еквадорците си осигуриха място в елиминационната фаза, където ще пристигнат със самочувствие, че са победили Германия. Еквадор се класира като един от осемте най-добри отбори, завършили на трето място, и достигна фазата на елиминациите на световното първенство едва за втори път. Южноамериканците се класираха за 1/8-финалите на турнира през 2006 г. в Германия.

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Значението на този успех излезе далеч извън рамките на спорта. Еквадорският президент Даниел Нобоа взе неочаквано решение, с което изненада цялата нация след победата. Тоя обяви петък, 26 юни, за национален празник на страната. След това отправи трогателно послание към националния отбор и треньора: "Благодаря на играчите и треньора, които въпреки критиките, обидите и трудните моменти, през които преминаха, успяха да се възстановят и да донесат тази огромна радост на цялата страна. Утре е празник!" Така в Еквадор ще се празнува подвигът на "ла три"... а има хора, които казват, че футболът е просто една игра.

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