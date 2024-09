Мъри Стоилов привлече футболист на Челси в Гьозтепе

Българският футболен треньор Станимир Стоилов ще има възможността да работи с футболист на английския гранд Челси. Стоилов, който продължава да е начело на турския елитен тим Гьозтепе, привлече в състава си нападателя Давид Датро Фофана.

Новината съобщи трансферното гуру Фабрицио Романо. Според информациите, Фофана преминава под наем в Гьозтепе, като той ще остане в клуба поне до зимата, а може да изкара и целия сезон в турската Суперлига.

Челси е включил клауза в договора, с която може да си върне Фофана още през януари 2025-а. Нападателят бе свързван с трансфер и в гръцкия гранд АЕК Атина, но сделката пропадна. Така котдивоарецът ще се насочи към Измир, където ще работи под ръководството на Стоилов.

🚨🇹🇷 Göztepe SK agree loan deal with Chelsea for David Datro Fofana after AEK Athens move collapsed.



It also include an option to buy and a recall clause in January.#CFC can bring the player back from January 1, 2025. pic.twitter.com/5VsA9x8YJ0