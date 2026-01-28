Лайфстайл:

Национал на България се е договорил с клуб, който e обвиняван в "идеологическа пропаганда"

28 януари 2026, 18:38 часа
"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Националът на България Здравко Димитров е спряган от турските медии за преминаване в лидера в местната Първа лига Амедспор. В момента родното крило защитава цветовете на Бодрумспор, намиращ се на шесто място в същото първенство, което представлява второто ниво на южната ни съседка. Любопитното е, че преди дни Амедспор беше обвинен от Турската футболна федерация в "идеологическа пропаганда".

Спрягат Здравко Димитров за Амедспор

Според tigrishaber.com Димитров е договорил личните си условия с Амедспор. Въпрос на време е играчът да премине медицински тестове и след това да сложи подписа си под договор с отбора от град Диарбекир. Клубът е приеман за тима на кюрдската общност, което често го въвлича в различни скандали.

Точно такъв се разигра в последните дни. На 22 януари 2026 Амедспор публикува 20-секунден видеоклип в официалния си Instagram, на който се вижда жена на стадиона, на която ѝ се плете плитка. Клипът е под съпровода на музика с широко използвания кюрдски лозунг „Жени, живот, свобода“ („Jin Jiyan Azadi“). Видеото е част от по-широк социален тренд и се счита за символ на солидарност с кюрдските сили и кауза.

Последва реакция от Турската футболна федерация. Тя видя „изявления, накърняващи репутацията на футбола“ в съответствие с член 38 от Дисциплинарния правилник за футбола и „идеологическа пропаганда“ в съответствие с член 42 от Дисциплинарния правилник за футбола. Случаят е насочен към Професионалния футболен дисциплинарен комитет, който го разглежда.

Иначе в Суперлигата и в Първа лига на Турция Димитров има 59 мача, 7 гола и 7 асистенции за отбора на Бодрум, който се опитва да се върне в елита, но тази година това може да стане единствено през плейофи при изоставането им точките.

Автор: Джем Юмеров

