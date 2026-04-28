"Най-мразеният отбор в Англия" - никой не подкрепя Арсенал в битката за титлата

Арсенал преследва първата си титла във Висшата лига от сезон 2003/04 насам. След три поредни кампании, в които завършиха на второто място, "артилеристите" отново могат да се разминат с голямата си цел. В момента момчетата на Микел Артета заемат първото място в класирането, но то не е сигурно, тъй като вторият Манчестър Сити е играл един мач по-малко. При изравнени точки "гражданите" имат превес пред "топчиите" по отбелязаните голове.

Никой не иска Арсенал да спечели Висшата лига

През последните часове в социалните медии се разпространи един много интересен коментар. Според него всички съперникови фенове на Манчестър Сити, дори тези на заклетия им градски опонент - Манчестър Юнайтед, както и тези на Ливърпул подкрепят "гражданите" в битката за титлата. "Феновете на Ман Юнайтед, Ливърпул и Челси искат Ман Сити да спечели титлата. Това доказва, че Арсенал е най-мразеният клуб в Англия.", гласеше коментарът на Бари Джоунс в "Х".

Освен че трябва да се концентрират за финалните мачове от сезона във Висшата лига, футболистите на Арсенал имат нелека задача и на европейската сцена. Тимът на Артета ще се изправи срещу Атлетико Мадрид на 1/2-финалите от Шампионска лига. Първата среща ще се изиграе в испанската столица в сряда, 29 април, от 22:00 часа българско време. Реваншът в Лондон пък е насрочен за следващия вторник, 5 май. Междувременно в местния шампионат "артилеристите" имат мачове с Фулъм, Уест Хям, Бърнли и Кристъл Палас. Манчестър Сити пък ще играе с Евертън, Брентфорд, Борнемут, Кристъл Палас и Астън Вила до края на кампанията. Дали подкрепата на почти цяла Англия ще помогне на "гражданите" или Арсенал най-накрая ще пребори проклятието на второто място, ще разберем съвсем скоро.

Освен на терена, на "Емирейтс" получават същия "приз" и по трибуните. Арсенал може и да води в класирането, докато се бори за първата си титла в Англия от повече от две десетилетия, но извън терена отборът си спечели една много по-малко желана "почест". Интересно проучване в началото на годината разкри, че верните фенове на "артилеристите" са обявени за най-нехаресваната фенска общност във Висшата лига. Изследването, което подчертава племенния характер на съвременния футбол, сочи, че завръщането на клуба от северния Лондон на върха в играта е довело до значителна вълна от външна враждебност от страна на феновете на съперниците в социалните медии.

