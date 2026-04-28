Кандев поиска прокуратурата да се задейства за камиона, блокирал нарочно "Витиня"

Главният секретар на МВР Георги Кандев излезе с нова позиция във Facebook, след като в министерството е постъпила пълната автотехническа експертиза на камиона, блокирал тунел "Витиня". Заключението е еднозначно - камионът е бил напълно изправен и не е имало техническа причина да спре в тунела. Това на практика обезсилва версията за авария и пренасочва вниманието към действията на прокуратурата.

"Във връзка със станалия "инцидент" в тръбата на тунел „Витиня“, посока София, в дните на засилен трафик след празниците, когато тежкотоварен автомобил блокира движението, информираме за следното: В Министерството на вътрешните работи постъпи пълната автотехническа експертиза на въпросния камион. Данните от нея, както и резултатите от проведения първоначален следствен експеримент, показват по категоричен и безспорен начин, че превозното средство е било напълно технически изправно към момента на "инцидента"", написа Кандев.

Той поставя директен въпрос към държавното обвинение дали ще последват реални процесуални действия: "Този факт поставя нови въпроси в рамките на вече образуваното досъдебно производство от прокуратурата. Навлиза ли същото в следваща фаза на анализ и процесуални действия, при която следва да бъде направена преценка относно наличието на данни за евентуално повдигане на обвинения?"

Припомня се, че шофьорът на тежкотоварния автомобил, спрял в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус" в последния почивен ден около Великден и причинил километрично задръстване към София, беше пуснат от ареста само часове след задържането му. До момента срещу него няма повдигнати обвинения, а самият той твърди, че е аварирал внезапно.

Случаят предизвика серия от остри реакции от страна на МВР. Още преди дни Кандев заяви: "МВР ще подходи с нулева толерантност към този случай. Налице са данни, които дават основание да се разглежда случилото се като умишлен акт на саботаж, застрашил безопасността на гражданите и довел до сериозни обществени последици. Ще бъдат използвани всички законови механизми за пълното разкриване на обективната истина и за установяване на лицата, стоящи зад тези действия."

Междувременно излязоха и допълнителни детайли за нарушенията на водача. Установено е, че той е влязъл в тунела въпреки действаща забрана за движение на тежкотоварни автомобили. Проверката на Автомобилната администрация е отчела още две нарушения - превишено време за управление и липса на лиценз. Освен това камионът е бил с повредено предно панорамно стъкло. Това съобщи по Нова телевизия началникът на сектор "Пътна полиция" към ОД МВР - София, главен инспектор Владислав Павликянов.