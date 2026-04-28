Проф. Кантарджиев каза какво ще стане, ако изядем заразено с антракс месо

28 април 2026, 11:13 часа 556 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Проф. Кантарджиев каза какво ще стане, ако изядем заразено с антракс месо

Антраксът не се предава от човек на човек и болният не може да зарази никого. Това заяви проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"Животните са умрели след консумация на некачествен фураж – фураж, който е събиран заедно с пръст. Когато има силни валежи, последвани от засушаване, корените на тревата изсъхват и при паша животните поемат тревата заедно с почва от корените. В тази почва могат да се намират спори на антракс и животните обикновено умират от чревна форма на заболяването", обясни специалистът.

Какво се случва при консумация на заразено месо

Според Кантарджиев хората най-често се заразяват при контакт с болни животни, при клане или обработка на месо и кожи от заразени животни.

Източник: Getty Images

"Ако се изяде месо от болно животно, умряло от антракс започва силна болка, особено в дясната част на корема. Човек се чуди какво се случва и често си дава сметка, че е консумирал недобре термично обработена или сурова наденица. При развитие на инфекцията, дори при лечение с правилни антибиотици, което невинаги е възможно навреме, смъртността може да достигне около 30%", допълни бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Проф. Кантарджиев подчерта още веднъж, че антраксът не се предава от човек на човек, предаде БНТ.

"Болният не може да зарази никого. Това е много важно. За разлика от други инфекции, при които има риск от предаване, при антракс няма такъв механизъм. Затова се изолират само случаите с риск от ново заразяване, а не вече заразените лица", заяви той.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
