Йотова ще обира и негативите, и позитивите от управлението на кабинета Радев: Анализ

"Трябва да се подходи разумно и рационално. Първо да се сканира желанието на българското общество и да се види какъв президент търси то, а след това да се селектират кандидатурите в демократичната общност". Това обясни пред БНР пиарът Арман Бабикян, който е част и от Форум за демократично действие - неформална организация, която има за цел да подпомогне обединението на демократичната общност за президентския вот в България.

"Става въпрос поне за едно социологическо изследване, в което да се види какво търсят българите. Трябва да си дадем сметка срещу кого или за какво се кандидатира този президент.

Всички граждани могат да издигат кандидатури през представителството на гражданските комитети. Въпрос на елементарна организираност и политическа воля от страна на политическите сили е да участват в този процес".

Бабикян смята, че гласовете за демократичната общност са много повече, отколкото са подадени в урните на последните избори. Отдава го на "липсата на правилно политическо инженерство".

Неразбирателствата в ПП-ДБ той свързва с процеси, които траят от дълго време, а не със скандал за едно депутатско място. Арман Бабикян коментира и лансираната от ПП кандидатура на Андрей Гюров като възможна обединителна фигура.

"Единственият преминаващ през екрана герой, който може да се окаже полезен в решаването на тази задача. Аз съм убеден, че има и други личности, които могат с качествата си да дадат алтернатива, но това не е насочено срещу Гюров. Безалтернативното впиване на нокти в един човек, който е бил служебен премиер три месеца, изглежда доста нещастна ситуация".

Пълното мнозинство невинаги дава онзи комфорт, който сънуват мнозина, които са връчили CV-та пред новата власт, заяви той. "Госпожа Йотова е в изключително деликатната позиция да калкулира позитивите и негативите от управлението на бъдещия кабинет на Румен Радев. Всички намират пряка релация".

Бабикян отбеляза, че демократичната общност трябва да наблюдава тези процеси и да се опита да обедини ресурсите си. "Този избор ще се проведе между двама души, не между 200 партии. Важно е какво залагаш зад кандидатурата си, каква България предлагаш".

Все повече стават партиите, с които подписваме споразумения за общи действия, посочи той. "Ако някой настоява да води процеса, нека това да бъде самият кандидат, когато се реши кой да бъде той, а не някоя партия".