Най-накрая: Първият трансфер на Арне Слот в Ливърпул е факт

Ливърпул най-накрая е готов да осъществи първия си трансфер за ерата на Арне Слот. Според италианския специалист Фабрицио Романо сделката за вратаря на Валенсия Гиорги Мамардашвили вече е 100% договорена. Мамардашвили беше изключителен за Грузия по време на Евро 2024 през лятото и вероятно беше основната причина, поради която аутсайдерите успяха да се измъкнат от груповата фаза.

🚨🔴 Giorgi Mamardashvili to Liverpool, here we go! Medical today for Georgian goalkeeper as he’s joining #LFC from Valencia.



The agreement for €35m package plus sell-on clause will be signed now but he will join Liverpool in July 2025.



This season he’s staying in Valencia. 🦇 pic.twitter.com/8ut4HvCAxU