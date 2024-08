Намери се кой да победи Леверкузен в Бундеслигата! И то по най-болезнения начин (ВИДЕО)

РБ Лайпциг прекрати серията на Байер Леверкузен от 35 поредни мача без загуба в Бундеслигата! "Червените бикове" постигнаха невероятен обрат и надвиха "аспирините" с 3:2 в двубой от втория кръг на германското първенство. Ключов принос за успеха с две попадения имаше Лоис Опенда.

През първата част всичко се развиваше перфектно за тима на Шаби Алонсо. Джереми Фримпонг откри резултата в 39-ата минута, а малко преди почивката Алехандро Грималдо удвои преднината на Байер, възползвайки се от пас на Флориан Вирц. В седмата минута от добавеното време обаче Кевин Кампъл намали изоставане на РБ Лайпциг.

RB LEIPZIG ENDS BAYER LEVERKUSEN'S 35-MATCH UNBEATEN STREAK IN THE BUNDESLIGA!



THEY LOSE THEIR FIRST LEAGUE MATCH SINCE MAY 2023 😱 pic.twitter.com/TLWjkrAjh3