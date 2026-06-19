Известен американски комик е обвинен в укриване на крупни суми

Американският комик Карлос Менсия беше арестуван и обвинен по 12 тежки престъпления, свързани с неплатени данъци върху доходи за над 8 милиона долара, предаде Асошиейтед прес. Според прокуратурата в Лос Анджелис Менсия дължи над 300 000 долара щатски данъци върху доходи в размер на 8,7 милиона долара. Комикът все още не е внесъл официална пледоария по обвиненията.

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Той беше задържан в дома си в Лос Анджелис и остава в ареста срещу гаранция от 250 000 долара. Първото му явяване пред съда е насрочено за понеделник. При евентуална присъда по всички обвинения той може да получи над 11 години затвор, както и да бъде задължен да изплати дължимите данъци и натрупаните лихви.

Роден в Хондурас под името Нед Арнел Холнес и израснал в Източен Лос Анджелис, Менсия започва кариерата си като стендъп комик в края на 80-те години. В началото на новия век той се превръща в един от най-популярните комици в САЩ. Най-известен е с телевизионното шоу Mind of Mencia, излъчвано между 2005 и 2008 г.

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Кариерата му по-късно беше засегната от обвинения от други комици, че използва чужди шеги, твърдения, които той последователно отричаше. Въпреки това Менсия продължава да изнася стендъп представления и има планирани участия в Калифорния и Лас Вегас през следващите дни, съобщи БТА.

По данни на прокуратурата Менсия е плащал редовно данъците си преди 2019 г., но впоследствие е получил 78 уведомления от щатските власти за просрочени задължения, без да предприеме действия. Разследването се отнася единствено до щатските данъци.