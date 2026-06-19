Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Работник с опасност за живота след трудова злополука

19 юни 2026, 11:29 часа 416 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Работник с опасност за живота след трудова злополука

Работник пострада при трудова злополука в предприятие в Гарова промишлена зона на Разград, съобщават от ОДМВР в града. Около 10.30 часа на 18 юни 59-годишният мъж от село Брестовене пада от стълба с височина около 3,5 м при извършване на монтажни дейности. Още: Мъж пострада тежко от волтова дъга: Поредният трудов инцидент в Бургаско

Транспортиран е в МБАЛ-Разград с временна опасност за живота след фрактура на ключица, перфорация на бял дроб и комоцио. За случая е уведомена Инспекцията по труда. Започнато е досъдебно производство по чл.134, ал.1 от НК. Още: Трудов инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", има пострадал

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
болница опасност за живота трудова злополука пострадал работник
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес