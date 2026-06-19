Работник с опасност за живота след трудова злополука

Работник пострада при трудова злополука в предприятие в Гарова промишлена зона на Разград, съобщават от ОДМВР в града. Около 10.30 часа на 18 юни 59-годишният мъж от село Брестовене пада от стълба с височина около 3,5 м при извършване на монтажни дейности. Още: Мъж пострада тежко от волтова дъга: Поредният трудов инцидент в Бургаско

Транспортиран е в МБАЛ-Разград с временна опасност за живота след фрактура на ключица, перфорация на бял дроб и комоцио. За случая е уведомена Инспекцията по труда. Започнато е досъдебно производство по чл.134, ал.1 от НК. Още: Трудов инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", има пострадал