Реал Мадрид е готов да счупи трансферния си рекорд и да извади 220 млн. евро за "голямата мечта" на Флорентино Перес

Байерн Мюнхен ясно заяви, че няма никакво намерение на продава една от големите си звезди в близкото бъдеще. Става въпрос за Майкъл Олисе, който изпрати невероятен сезон и привлече интереса на останалите топ клубове в Европа. Първи на опашката на желаещите се наредиха Флорентино Перес и Реал Мадрид. "Кралете" се готвят за революционен сезон с Жозе Моуриньо начело, след като за втора поредна година завършиха без трофей. По тази причина играч от ранга на Олисе би се вписал идеално в плановете им.

Реал Мадрид не се е отказал от Олисе

Перес даде да се разбере, че френското крило ще бъде приоритетна цел през трансферния прозорец. Той обаче добре знае, че баварците трудно ще го пуснат. Затова опитният бос на "кралете" приготви оферта от 150 милиона евро и прати Моуриньо на разузнавателна мисия. Специалния бе забелязан в Берлин по време на финала за Купата на Германия между Байерн и Щутгарт. Разбрал за това необичайно присъствие, почетният президент на "червените" Ули Хьонес категорично отхвърли възможността Олисе да бъде продаден - "за каквато и да е сума".

Космическа оферта на хоризонта

Въпреки категоричния отказ на Байерн, когато Флорентино Перес си науми нещо, той прави всичко възможно да го осъществи. По тази причина се говори, че Реал Мадрид не е спрял с опитите да привлече Олисе и тепърва ще предложи истинската си оферта. Според информация на Marca, "кралете" са готови да счупят трансферния си рекорд и да предложат между 200 и 220 милиона евро за услугите на французина.

Въпреки грандиозния размер, цената едва ли била повлияла на решението на Байерн Мюнхен. Рекордните шампиони са известни с това, че когато попаднат на диамант, не го пускат, дори и за много добри пари. А в момента Олисе е един от най-важните играчи в състава на баварците и му се гласува огромно доверие в дългосрочно бъдеще. Футболистът има договор с клуба до лятото на 2029 година. Ръководните фигури на Байерн вече заявиха, че всеки опит Олисе да бъде откъснат от "Алианц Арена" преди това ще бъде напразен, така че звезден трансфер в Реал изглежда малко вероятен.

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