Денков: Радев публично тръгна по пътя на Орбан (ВИДЕО)

"Радев публично тръгна по пътя на Орбан и цената ще я платим всички ние", заяви председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" и заместник-председател на партията акад. Николай Денков във връзка с ветото на България върху част от санкциите срещу Русия, заради руския патриарх Кирил. Според "Продължаваме промяната" с тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и икономически последствия. С тази позиция той подмени българският национален интерес с чужд интерес и вредата ще бъде нанесена върху България.

Кого защитава Радев?

Денков обърна внимание, че лицето, което Радев защитава, освен с духовния си сан, е известен с това, че и е бивш духовник от руските тайни служби.

"Именно това лице не просто подкрепя войната, той насърчава войната, която започна още преди 4 години срещу братска православна Украйна. С други думи тази война е против човечността, против християнските принципи, против интересите на всички хора, които страдат от тази война, включително и България", добави още той.

Какъв е българският интерес?

Зам.-председателят на "Продължаваме промяната" смята, че е много е важно да подчертаем какъв е българският национален интерес.

"Той е войната да спре веднага като се възстанови международния ред и Русия да седне на масата за преговорите. Както видяхме, че Украйна вече е готова. Имаше призиви към Путин, но до момента той отказва да преговаря", добави още Денков. ОЩЕ: Радев говори гръмко, но подписва тихо в ЕС: Твърда подкрепа за Украйна и натиск срещу агресивна Русия (ВИДЕО)